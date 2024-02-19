ЗСУ знищили "Змія Горинича" та понад 600 військових РФ: ситуація на Таврійському напрямку

Командувач Тарнавський повідомив, що за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли

УР-77. Ілюстративне зображення (Фото: відкриті джерела)

Збройні Сили України знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Змій Горинич" на Запорізькому напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загальні втрати російської армії в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби склали:

→ 624 російські окупанти;

→ 21 бойова бронемашина;

→ чотири артсистеми;

→ сім автомобілів;

→ чотири танки.

Також Тарнавський повідомив, що за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли.

За даними командувача, на Запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції українських військ у районі села Роботино – росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки.

ЗСУ вже знищили не одну установку "Змій Горинич", зокрема у травні 2023 року військові знищили дві російські установки для розмінування "Змій Горинич" за допомогою дронів "Пегас" у передмісті Бахмута.

ДОВІДКА. УР-77 або "Метеорит" ("Змій Горинич") – радянська бойова машина, самохідна реактивна установка розмінування зразка 1977 року, створена на базі самохідної гаубиці 2С1 або "Гвоздика". УР-77 здатна проробляти безпечні проходи в протипіхотних та протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу становить близько шести метрів, а довжина – від 80 до 90 метрів. Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, що впливає на підривник міни. Однак повне розмінування не гарантується. УР-77 або "Метеорит" ("Змій Горинич") – радянська бойова машина, самохідна реактивна установка розмінування зразка 1977 року, створена на базі самохідної гаубиці 2С1 або "Гвоздика". УР-77 здатна проробляти безпечні проходи в протипіхотних та протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу становить близько шести метрів, а довжина – від 80 до 90 метрів. Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, що впливає на підривник міни. Однак повне розмінування не гарантується.

19 лютого пресслужба командування Сухопутних військ повідомляла, що російська армія намагалася піти у новий наступ на Запорізькому напрямку, але зазнала невдачі.

Сьогодні представник Східного угрупування військ Євлаш заявив, що у районі Бахмута росіяни стягують додаткові резерви та продовжують наступати.

Дивіться також: Авдіївка. 3 штурмова показала унікальні кадри рейду на захоплені ділянки міста – відео