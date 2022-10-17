ВСУ вечером сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136
Во время вечерней тревоги Вооруженные Силы Украины сбили восемь дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
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Истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы уничтожили шесть дронов, еще две – на счету зенитчиков Сухопутных сил.
О звуках взрывов сообщали в Киевской и Черкасской областях.
Это уже третья стая российских "шахидов" за сегодня. Ночью были сбиты 15 БПЛА Shahed-136, утром – еще 11.
Кроме того, около 15:00, во время ракетной атаки с акватории Черного моря, противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины сбиты две крылатые ракеты "Калибр", еще три крылатых ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями ночью.
- 23 сентября МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и решил сократить количество дипломатического персонала иранского посольства из-за продажи России беспилотников. Иран на официальном уровне продолжает утверждать, что не поставлял дроны России.
- 17 октября Россия атаковала иранскими дронами Киев, один из них разрушил жилой дом в центре города. После этого МИД официально назвал Иран соучастником российской агрессии.
- По словам президента Владимира Зеленского, Россия заказала в Иране 2400 БПЛА Shahed.
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