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ВСУ вечером сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 23:11
ВСУ вечером сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 - Фото
Фото: Википедия

Во время вечерней тревоги Вооруженные Силы Украины сбили восемь дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы уничтожили шесть дронов, еще две – на счету зенитчиков Сухопутных сил.

О звуках взрывов сообщали в Киевской и Черкасской областях.

Это уже третья стая российских "шахидов" за сегодня. Ночью были сбиты 15 БПЛА Shahed-136, утром – еще 11.

Кроме того, около 15:00, во время ракетной атаки с акватории Черного моря, противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины сбиты две крылатые ракеты "Калибр", еще три крылатых ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями ночью.

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Андрій Водяний
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война воздушные силы Shahed-136 дроны-камикадзе
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