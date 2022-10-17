ВСУ вечером сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136

Во время вечерней тревоги Вооруженные Силы Украины сбили восемь дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы уничтожили шесть дронов, еще две – на счету зенитчиков Сухопутных сил.

О звуках взрывов сообщали в Киевской и Черкасской областях.

Это уже третья стая российских "шахидов" за сегодня. Ночью были сбиты 15 БПЛА Shahed-136, утром – еще 11.

Кроме того, около 15:00, во время ракетной атаки с акватории Черного моря, противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины сбиты две крылатые ракеты "Калибр", еще три крылатых ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями ночью.

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Андрій Водяний

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