ВСУ вводят новую систему управления ресурсами. Упростит поставки бригадам: разъяснение

В Силах обороны вводят новую систему управления ресурсами System Analysis Program Development (SAP), которая упростит поставки бригадам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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Ведомство заявляет, что введение этой системы ускорило обработку заявок на поставки от бригад с нескольких недель до двух-трех дней.

Доступ к системе для заказов и мониторинга остатков имеют как воинские части, так и оперативные командования, склады хранения и командование сил логистики.

Система находится в пилотном пользовании, но масштабируется среди воинских частей. Отмечается, что каждый пользователь не имеет доступа к информации, которая касается других военных и подразделений.

МО пишет, что продукты SAP используют 44 страны, в частности 28 из 31 члена НАТО. Крупнейшими пользователями являются США, Германия, Нидерланды, Канада, Польша и Австралия.

Автоматизацию начали с учета вещей, запчастей и техники — нововведение позволило полностью обновить процессы и оборудование нескольких складов обеспечения.

Базовые операции на складах проводят сканерами, терминалами сбора данных и других инструментов, уже адаптируются и обучаются сотрудники складов. Результатом полного введения системы должен стать полный отказ от бумажного документооборота в логистических операциях.

"Следующий шаг — продолжение модернизации всех складов, внедрение на них SAP и подключение к общей системе", — сказано в сообщении.

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