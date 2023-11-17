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ВСУ вводят новую систему управления ресурсами. Упростит поставки бригадам: разъяснение

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 14:29
ВСУ вводят новую систему управления ресурсами. Упростит поставки бригадам: разъяснение - Фото
Рустем Умеров (Фото: EPA)

В Силах обороны вводят новую систему управления ресурсами System Analysis Program Development (SAP), которая упростит поставки бригадам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Ведомство заявляет, что введение этой системы ускорило обработку заявок на поставки от бригад с нескольких недель до двух-трех дней. 

Доступ к системе для заказов и мониторинга остатков имеют как воинские части, так и оперативные командования, склады хранения и командование сил логистики. 

Система находится в пилотном пользовании, но масштабируется среди воинских частей. Отмечается, что каждый пользователь не имеет доступа к информации, которая касается других военных и подразделений. 

МО пишет, что продукты SAP используют 44 страны, в частности 28 из 31 члена НАТО. Крупнейшими пользователями являются США, Германия, Нидерланды, Канада, Польша и Австралия. 

Автоматизацию начали с учета вещей, запчастей и техники — нововведение позволило полностью обновить процессы и оборудование нескольких складов обеспечения. 

Базовые операции на складах проводят сканерами, терминалами сбора данных и других инструментов, уже адаптируются и обучаются сотрудники складов. Результатом полного введения системы должен стать полный отказ от бумажного документооборота в логистических операциях. 

"Следующий шаг — продолжение модернизации всех складов, внедрение на них SAP и подключение к общей системе", — сказано в сообщении.

  • Минобороны планирует перевести ВСУ на обеспечение украинского производства.
  • В ВСУ будут набирать по специальности. Минобороны начало проект рекрутинга.
  • В Украине планируют внедрить систему "смарт-мобилизации" – пилотный проект должны запустить через месяц-два.

Читайте также: Минобороны заявляет о "рекордном" ускорении поставок дронов ВСУ: как упростили бюрократию 

Дмитрий Гриниченко
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