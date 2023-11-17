ЗСУ впроваджують нову систему управління ресурсами. Спростить постачання бригадам: роз'яснення

У Силах оборони впроваджують нову систему управління ресурсами System Analysis Program Development (SAP), яка спростить постачання бригадам. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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Відомство заявляє, що впровадження цієї системи прискорило обробку заявок на постачання від бригад із кількох тижнів до двох-трьох днів.

Доступ до системи для замовлень та моніторингу залишків мають як військові частини, так і оперативні командування, склади зберігання та командування сил логістики.

Система перебуває в пілотному користуванні, але масштабується серед військових частин. Зазначається, що кожен користувач не має доступу до інформації, що стосується інших військових та підрозділів.

МО пише, що продукти SAP використовують 44 країни, зокрема 28 із 31 члена НАТО. Найбільшими користувачами є США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща та Австралія.

Автоматизацію розпочали з обліку речей, запчастин та техніки — нововведення дало змогу повністю оновити процеси та обладнання кількох складів забезпечення.

Базові операції на складах проводять сканерами, терміналами збору даних та інших інструментів, вже адаптуються та навчаються співробітники складів. Результатом повного впровадження системи має стати повна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях.

"Наступний крок – продовження модернізації всіх складів, впровадження на них SAP та підключення до загальної системи", — сказано в повідомленні.

Міноборони планує перевести ЗСУ на забезпечення українського виробництва.

У ЗСУ набиратимуть за фахом. Міноборони розпочало проєкт рекрутингу.

В Україні планують запровадити систему "смарт-мобілізації" – пілотний проєкт мають запустити за місяць-два.

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