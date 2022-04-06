ВСУ выбили оккупантов из села в Херсонской области – Генштаб

В результате наступательных действий ВСУ российские оккупанты потеряли контроль над населенным пунктом Осокоровка в Херсонской области. Враг продолжает сосредоточивать усилия на востоке Украины в надежде выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Для полной оккупации Донбасса россияне проводят перегруппировку войск и разведку, а также пытаются улучшить тактическое положение в Южнобужском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области.

По данным Генштаба, завершается перегруппировка российских войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей РФ. Также враг спланировал перемещение подразделений 38 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Восточного военного округа из Беларуси в Белгородскую область. В эту область перебрасывают и отдельные подразделения Центрального военного округа РФ.

Для более оперативной переброски военных грузов враг начал использовать железнодорожное сообщение. Со станции Валуйки (РФ) прибыли железнодорожные эшелоны с вооружением и военной техникой на станцию Купянск.

В Луганской области в районах Попасной, Степного, Новотошкивского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого оккупанты проводили штурмовые действия, но безуспешно.

Продолжается штурм Мариуполя, оккупанты активно применяют авиацию.

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Оксана Житнюк

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