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ВСУ за сутки уничтожили 400 россиян, 10 танков и 86 единиц техники — потери РФ от Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 09:06
ВСУ за сутки уничтожили 400 россиян, 10 танков и 86 единиц техники — потери РФ от Генштаба - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 400 оккупантов, 10 танков, а также 86 единиц бронированной и автомобильной техники противника. Об этом сообщили в сводке потерь от Генерального штаба ВСУ.

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Военные отметили, что наибольшие потери 18 августа россияне понесли на Донецком направлении.

В утренней сводке 19 августа Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки противника в районе Славянска и Бахмута, а в районе Донецка и Соледара захватчики продолжают наступать.

Общие потери россиян с 24 февраля составили: 

личного состава — 44700 (+400),

танков — 1899 (+10),

боевых бронированных машин — 4195 (+16),

артиллерийских систем — 1016 (+6),

РСЗО – 266 (+1),

средств ПВО — 141 (+5),

самолетов — 234,

вертолетов — 197,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 795 (+2),

крылатых ракет — 190,

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3130 (+69),

специальной техники — 94 (+1).

Читайте также: Россия не смогла оккупировать новые территории Украины за полтора месяца — ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс генштаб потери России
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