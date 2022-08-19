ВСУ за сутки уничтожили 400 россиян, 10 танков и 86 единиц техники — потери РФ от Генштаба

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 400 оккупантов, 10 танков, а также 86 единиц бронированной и автомобильной техники противника. Об этом сообщили в сводке потерь от Генерального штаба ВСУ.

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Военные отметили, что наибольшие потери 18 августа россияне понесли на Донецком направлении.

В утренней сводке 19 августа Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки противника в районе Славянска и Бахмута, а в районе Донецка и Соледара захватчики продолжают наступать.

Общие потери россиян с 24 февраля составили:

личного состава — 44700 (+400),

танков — 1899 (+10),

боевых бронированных машин — 4195 (+16),

артиллерийских систем — 1016 (+6),

РСЗО – 266 (+1),

средств ПВО — 141 (+5),

самолетов — 234,

вертолетов — 197,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 795 (+2),

крылатых ракет — 190,

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3130 (+69),

специальной техники — 94 (+1).

Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.

12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.

Глава Пентагона заявил, что совместные усилия многих стран меняют военную ситуацию в пользу Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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