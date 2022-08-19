ВСУ отбили атаки под Славянском и Бахмутом, Россия наступает в районе Донецка — карта

Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Славянска и Бахмута, в районе Донецка и Соледара захватчики продолжают наступать. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Славянском направлении россияне обстреливали из артиллерии районы Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного. Противник пытался штурмовать направления Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривно, Сулиговка – Новая Дмитровка.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Бахмута, Соледара, Берестового, Веселого, Зайцево, Яковлевки, Кодемы, Спорного, Ивано-Дарьевки, Белогоровки и Железного. Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.

Противник вел наступление в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. На этих направлениях успеха не имели и отошли. Продолжаются бои в направлении Покровское – Бахмутское.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опытного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки. Ведет штурм в направлении Лозовое – Первомайское, боевые действия продолжаются.

Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.

12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.

Глава Пентагона заявил, что совместные усилия многих стран меняют военную ситуацию в пользу Украины.

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