ВСУ за сутки уничтожили 490 российских оккупантов — потери России от Генштаба
Вооруженные Силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляли в утренней сводке, что противник сосредоточен на Бахмутском направлении — ВСУ отбили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки, Дибровы, Белогоровки, Озаряновки, Соледара, Красной Горы, Подгороднего, Бахмута, Клещеевки, Соли, Первомайского, Марьинки и Победы.
Общие потери россиян за время большой войны составили:
— личного состава — 110740 (+490),
— танков — 3066 (+2),
— боевых бронированных машин — 6125 (+1),
— артиллерийских систем — 2062 (+3),
— РСЗО — 431,
— средств ПВО — 217 (+2),
— самолетов — 285,
— вертолетов — 272,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1844,
— крылатых ракет — 723,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1),
— специальной техники — 182.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
- Кремлевский олигарх Евгений Пригожин признал, что подконтрольные ему террористы из ЧВК Вагнера не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте и, скорее всего, попытается обвинить в своих неудачах Минобороны или военную промышленность РФ.
- Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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