ВСУ за сутки уничтожили 490 российских оккупантов — потери России от Генштаба

Вооруженные Силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляли в утренней сводке, что противник сосредоточен на Бахмутском направлении — ВСУ отбили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки, Дибровы, Белогоровки, Озаряновки, Соледара, Красной Горы, Подгороднего, Бахмута, Клещеевки, Соли, Первомайского, Марьинки и Победы.

Общие потери россиян за время большой войны составили:

— личного состава — 110740 (+490),

— танков — 3066 (+2),

— боевых бронированных машин — 6125 (+1),

— артиллерийских систем — 2062 (+3),

— РСЗО — 431,

— средств ПВО — 217 (+2),

— самолетов — 285,

— вертолетов — 272,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1844,

— крылатых ракет — 723,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1),

— специальной техники — 182.

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Дмитро Гриниченко

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