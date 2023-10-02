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ВСУ заявляют о трех прилетах "шахедов" ночью. Куда именно — неизвестно

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 08:50
ВСУ заявляют о трех прилетах
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 октября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что ночью враг запустил беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. 

Было зафиксировано семь пусков. 

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре "шахеда". 

О местах прилетов официальной информации пока нет.

  • В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева.
  • 26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.
  • Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

Читайте также: Удар по Калиновке. Воздушные силы пишут о 10 прилетах "шахедов" ночью 

Дмитрий Гриниченко
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