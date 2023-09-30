Удар по Калиновке. Воздушные силы пишут о 10 прилетах "шахедов" ночью
30.09.2023, 09:43
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Во время ночной атаки российских оккупантов по Украине в ночь на 30 сентября было зафиксировано 10 прилетов дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные упомянули, что противовоздушной обороне удалось сбить 30 беспилотников.
Общее число запущенных БпЛА — 40 штук.
Дроны сбивали в Одесской, Николаевской и Винницкой областях.
Ранее стало известно о прилете по Калиновке.
Хронику очередной атаки "шахедами" можно почитать по ссылке.
- В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева.
- 26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.
- Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.
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