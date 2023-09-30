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Удар по Калинівці. Повітряні сили пишуть про 10 прильотів "шахедів" вночі

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 09:43
Удар по Калинівці. Повітряні сили пишуть про 10 прильотів
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Під час нічної атаки російських окупантів по Україні в ніч на 30 вересня було зафіксовано 10 прильотів дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові згадали, що протиповітряній обороні вдалося збити 30 безпілотників.

Загальна кількість запущених БпЛА – 40 штук.

Дрони збивали в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Раніше стало відомо про приліт по Калинівці.

Хроніку чергової атаки "шахедами" можна почитати за посиланням.

  • У ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.
  • 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
  • Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

Читайте також: Reuters: Румунія розгортає ППО Дунаєм на кордоні з Україною: збивати шахеди росіян

Дмитро Гриниченко
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війнаКалинівкаповітряні силиппоВінницька областьShahed-136дрони-камікадзе
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