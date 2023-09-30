Удар по Калинівці. Повітряні сили пишуть про 10 прильотів "шахедів" вночі
30.09.2023, 09:43
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Під час нічної атаки російських окупантів по Україні в ніч на 30 вересня було зафіксовано 10 прильотів дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові згадали, що протиповітряній обороні вдалося збити 30 безпілотників.
Загальна кількість запущених БпЛА – 40 штук.
Дрони збивали в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях.
Раніше стало відомо про приліт по Калинівці.
Хроніку чергової атаки "шахедами" можна почитати за посиланням.
- У ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.
- 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
- Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.
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