Удар по Калинівці. Повітряні сили пишуть про 10 прильотів "шахедів" вночі

Під час нічної атаки російських окупантів по Україні в ніч на 30 вересня було зафіксовано 10 прильотів дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові згадали, що протиповітряній обороні вдалося збити 30 безпілотників.

Загальна кількість запущених БпЛА – 40 штук.

Дрони збивали в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Раніше стало відомо про приліт по Калинівці.

Хроніку чергової атаки "шахедами" можна почитати за посиланням.

У ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.

26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.

Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

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