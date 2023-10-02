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ЗСУ заявляють про три прильоти "шахедів" уночі. Куди саме — невідомо

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 08:50
ЗСУ заявляють про три прильоти
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що вночі ворог запустив безпілотники з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

Було зафіксовано сім пусків.

Сили протиповітряної оборони знищили чотири "шахеди".

Про місця прильотів офіційної інформації наразі немає.

  • У ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.
  • 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
  • Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

Читайте також: Удар по Калинівці. Повітряні сили пишуть про 10 прильотів "шахедів" вночі

Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоShahed-136дрони-камікадзе
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