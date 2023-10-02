ЗСУ заявляють про три прильоти "шахедів" уночі. Куди саме — невідомо

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що вночі ворог запустив безпілотники з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

Було зафіксовано сім пусків.

Сили протиповітряної оборони знищили чотири "шахеди".

Про місця прильотів офіційної інформації наразі немає.

У ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.

26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.

Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

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