ЗСУ заявляють про три прильоти "шахедів" уночі. Куди саме — невідомо
02.10.2023, 08:50
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що вночі ворог запустив безпілотники з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.
Було зафіксовано сім пусків.
Сили протиповітряної оборони знищили чотири "шахеди".
Про місця прильотів офіційної інформації наразі немає.
- У ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.
- 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
- Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.
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