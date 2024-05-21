ВСУ: Железная дорога Ростов – Крым позволит оккупантам оперативно доставлять все на фронт

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

Россияне планируют использовать железную дорогу Ростов – Крым прежде всего для обеспечения военной логистики своей южной группировки, чтобы бесперебойно поставлять все необходимое для ведения боевых действий. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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На вопрос о темпах строительства оккупантами железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым Плетенчук заявил, что некоторые населенные пункты фактически уже соединены.

"И то, что они возлагают большие надежды на использование именно этого логистического инструмента для обеспечения своей группировки на южном направлении, конечно, тоже правда", – сказал он.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга отметил, что оккупанты не могут использовать Керченский мост в полной мере для военной логистики.

"Кроме того, этот путь позволит сократить время для того, чтобы оперативно доставлять все необходимое в зону боевых действий. Но потом увидим, как оно будет работать, если будет достроено", — подчеркнул Плетенчук.

Российский диктатор Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветви Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе может дойти до Севастополя и стать альтернативой Керченскому мосту.

1 апреля Плетенчук сказал, что россияне строят железную дорогу Ростов – Крым для того, чтобы обеспечить свою группировку на временно оккупированном юге Украины.

4 апреля представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что строительство железнодорожной ветви является "серьезным вызовом и угрозой", но в то же время и "значительной целью" для Сил обороны.

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