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Вся Украина остановится на минуту. Зеленский анонсировал акцию памяти по всей стране

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 10:22
Вся Украина остановится на минуту. Зеленский анонсировал акцию памяти по всей стране - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинской минуты молчания в честь погибших воинов. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, 1 октября Украина впервые отметит День памяти защитников и защитниц. 
Он отметил, что впервые вся страна на минуту остановится, чтобы молчанием почтить память погиб воинов, чтобы это стало новой традицией. 
"Воскресенье, 09:00. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", — заявил глава государства.
  • 19 июня тогдашний министр обороны Резников признал, что Силы обороны несут потери во время контрнаступления, однако эти потери гораздо меньше, чем в РФ.
  • 19 августа уже экс-заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является государственной тайной, враг может использовать такие данные для просчета действий Украины.
  • В ответ на запрос LIGA.net в Нацполиции сообщили, что в результате российской агрессии в Украине погибли более 8000 мирных жителей.
Дмитрий Гриниченко
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