Уся Україна зупиниться на хвилину. Зеленський анонсував акцію пам'яті по всій країні

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення всеукраїнської хвилини мовчання на честь загиблих воїнів. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, 1 жовтня Україна вперше відзначить День пам'яті захисників та захисниць.

Він зазначив, що вперше вся країна на хвилину зупиниться, аби мовчанням вшанувати пам'ять загиблих воїнів, щоб це стало новою традицією.

"Неділя, 09:00. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина поваги. Хвилина мовчання. І вічність пам'яті про наших полеглих захисників та захисниць", — заявив глава держави.

19 червня тодішній міністр оборони Резніков визнав, що Сили оборони зазнають втрат під час контрнаступу, проте ці втрати набагато менші, ніж у РФ.

19 серпня вже ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що інформація про загальну кількість загиблих та поранених під час воєнного стану є державною таємницею, ворог може використовувати такі дані для прорахунку дій України.

У відповідь на запит LIGA.net у Нацполіції повідомили, що внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 8000 мирних жителів.

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