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"Второй раз на те же грабли". Генерал Сырский об угрозе российского нападения из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 20:55
Фото: командование Сухопутных войск

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский не исключает, что Россия попытается снова напасть на Украину из Беларуси, сказал он в интервью ABC News.

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"Конечно, они готовятся к эскалации боя и перенесению конфликта в другие зоны боевых действий. Они готовятся к тому, чтобы ослабить наши группировки, и, по моему мнению, возможной целью является попытка перерезать или ослабить наши линии обеспечения", – сказал генерал.

Но в таком случае Россия может повторить те же ошибки, которые весной 2022 года заставили ее отступить с севера Украины. "Они рискуют второй раз наступить на те же грабли и ударить себя по лицу", – сказал он.

Комментировать ситуацию на юге Украины Сырский отказался. Он отметил только, что верит в успех Вооруженных Сил. По его словам, нельзя недооценивать угрозу подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС.

Так же серьезно он воспринимает угрозу применения Россией ядерного оружия. "Я верю, что такая угроза действительно существует, и мы должны ее учитывать", – сказал он.

Сырский заявил, что Украина побеждает в войне, хоть и платит за это большую цену.

"У нас есть успех на поле боя, но война это тяжело. Войн такого масштаба ни в Европе, ни в мире не было со времен Второй мировой войны. И мы понимаем, что эта война ведется за выживание нашего народа и нашего государства, поэтому другое варианта, кроме победы, у нас нет", – добавил генерал.

На вопрос, верит ли он, что Путин остановится, если Украине удастся освободить свою территорию, Сырский ответил, что это не имеет значения.

"У нас нет другого выхода, мы должны идти вперед, двигаться прямо к нашим государственным границам", – сказал он.

Победа, по мнению Сырского, будет только тогда, когда украинские флаги будут развеваться над всеми границами Украины, "включая украинский Крым".

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Андрій Водяний
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Россия война беларусь александр сырский
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