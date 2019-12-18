Россияне не верят в урегулирование на Донбассе: данные ВЦИОМ

Кремль (фото - ЕРА)

50% опрошенных россиян не видят изменений ситуации в Донбассе и убеждены, что ситуация не становится ни лучше, ни хуже. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Еще 15% считают, что ситуация постепенно нормализуется, 13% респондентов убеждены - ситуация становится все более напряженной и заметно ухудшается.

22% опрошенных затруднились ответить.

45% убеждены, что России очень важно прийти к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Наибольшее значение мирное урегулирование имеет для возрастной группы от 60 и старше.

В ней 92% считают важным достижение такой задачи (58% - очень важным, 34% - скорее важным).

Опрос проводился 12 декабря 2019 года путем телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ВЦИОМ - российская исследовательская организация, созданная в 1987 году. 100% акций компании принадлежат правительству России, которое ведет необъявленную войну против Украины, информационную в том числе. Поэтому к опросам ВЦИОМ следует относиться с особым сомнением.

67% опрошенных ВЦИОМ россиян считают , что отношения между Украиной и РФ не изменились после вступления в должность президента Владимира Зеленского .

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