Россияне не верят в урегулирование на Донбассе: данные ВЦИОМ

50% опрошенных россиян не видят изменений ситуации в Донбассе и убеждены, что ситуация не становится ни лучше, ни хуже. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 15% считают, что ситуация постепенно нормализуется, 13% респондентов убеждены - ситуация становится все более напряженной и заметно ухудшается.
22% опрошенных затруднились ответить.
45% убеждены, что России очень важно прийти к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Наибольшее значение мирное урегулирование имеет для возрастной группы от 60 и старше.
В ней 92% считают важным достижение такой задачи (58% - очень важным, 34% - скорее важным).
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