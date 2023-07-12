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Вучич: Запад обрадует Украину "большими подарками", особенно по Евросоюзу

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 12:52
Вучич: Запад обрадует Украину
Александр Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада готовят для Украины какие-то "большие подарки", которые Киев должен получить до конца 2023 года. Его цитирует местное издание РТС.

По его словам, отсутствие конкретного плана по вступлению Украины в Североатлантический альянс по результатам саммита НАТО в Вильнюсе "не показательно", поскольку, как утверждает сербский президент, Запад якобы готовит для Киева "большие подарки" до конца 2023 года.

"Они (западные союзники. – Ред.) готовят для Украины серьезные и замечательные вещи, большие подарки до конца года, особенно что касается Евросоюза", – подчеркнул он.

Что именно Вучич подразумевал под "подарками" и тем, что касается "особенно Евросоюза", – неизвестно.

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Милана Головань
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