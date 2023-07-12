Вучич: Захід порадує Україну "великими подарунками", особливо щодо Євросоюзу
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країни Заходу готують для України якісь "великі подарунки", які Київ має отримати до кінця 2023 року. Його цитує місцеве видання РТС.
За його словами, відсутність конкретного плану щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу за результатами саміту НАТО у Вільнюсі "не є показовою", оскільки, як стверджує сербський президент, Захід начебто готує для Києва "великі подарунки" до кінця 2023 року.
"Вони (західні союзники. – Ред.) готують для України серйозні й чудові речі, великі подарунки до кінця року, особливо що стосується Євросоюзу", – наголосив він.
Що саме Вучич мав на увазі під "подарунками" та тим, що стосується "особливо Євросоюзу", – невідомо.
- 20 червня Єврокомісія заявила, що фінансова допомога Україні з 2024 року буде обумовлена виконанням Києвом узгодженого плану реформ.
- 21 червня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна обов'язково буде у ЄС, коли покінчить з корупцією та кумівством.
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