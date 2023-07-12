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Вучич: Захід порадує Україну "великими подарунками", особливо щодо Євросоюзу

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 12:52
Вучич: Захід порадує Україну
Александар Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країни Заходу готують для України якісь "великі подарунки", які Київ має отримати до кінця 2023 року. Його цитує місцеве видання РТС.

За його словами, відсутність конкретного плану щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу за результатами саміту НАТО у Вільнюсі "не є показовою", оскільки, як стверджує сербський президент, Захід начебто готує для Києва "великі подарунки" до кінця 2023 року.

"Вони (західні союзники. – Ред.) готують для України серйозні й чудові речі, великі подарунки до кінця року, особливо що стосується Євросоюзу", – наголосив він.

Що саме Вучич мав на увазі під "подарунками" та тим, що стосується "особливо Євросоюзу", – невідомо.

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Мілана Головань
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НАТОєвроінтеграціяподарунокСербіяАлександар Вучич
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