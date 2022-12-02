UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вучич: Никто не сможет обойти санкции ЕС против России, в Сербии уже задержали нарушителей

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 18:10
Вучич: Никто не сможет обойти санкции ЕС против России, в Сербии уже задержали нарушителей - Фото
Александар Вучич (Фото: EPA)

Сегодня, 2 декабря, президент Сербии Александар Вучич заявил, что никто не может обойти санкции Европейского Союза против России через Сербию. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, Сербия импортирует весь свой газ из России, а контрольный пакет акций ее единственной нефтяной компании NIS принадлежит Газпрому.

"Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши государственные органы задержали людей из компаний, которые были причастны к обходу санкций против Российской Федерации", – сказал Вучич.

Сербия, которая стремится вступить в ЕС, не раз подвергалась критике со стороны иностранных дипломатов за то, что официально не ввела санкции против России за ее вторжение в Украину 24 февраля.

Россия является главным союзником Сербии в противостоянии независимости ее бывшей провинции Косово.

Читайте также: В Германии настаивают, чтобы Сербия сделала выбор: ЕС или Россия – Welt

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война сербия александар вучич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 