Вучич: Никто не сможет обойти санкции ЕС против России, в Сербии уже задержали нарушителей

Сегодня, 2 декабря, президент Сербии Александар Вучич заявил, что никто не может обойти санкции Европейского Союза против России через Сербию. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, Сербия импортирует весь свой газ из России, а контрольный пакет акций ее единственной нефтяной компании NIS принадлежит Газпрому.

"Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши государственные органы задержали людей из компаний, которые были причастны к обходу санкций против Российской Федерации", – сказал Вучич.

Сербия, которая стремится вступить в ЕС, не раз подвергалась критике со стороны иностранных дипломатов за то, что официально не ввела санкции против России за ее вторжение в Украину 24 февраля.

Россия является главным союзником Сербии в противостоянии независимости ее бывшей провинции Косово.

В июне Вучича возмутил призыв канцлера ФРГ Шольца к Сербии поддержать санкции против России и признать Косово.

В июле Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина по Украине.

По данным издания N1, в октябре Россия уговорила Сербию не участвовать в саммите Крымской платформы в Загребе.

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Наталія Медведєва

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