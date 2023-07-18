"Вы бы отдали своего ребенка злодею?": так Зеленский объяснил, почему не уступит России

Президент Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам заявил, что Украина не уступит ни одну территорию в захватнической войне, которую ведет Россия, объяснив это на примере обычной семьи, в которой есть дети.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос, на какие уступки Украина готова пойти в войне с Россией, чтобы приблизить ее конец, глава государства ответил: "А почему мы должны уступать то, что принадлежит нам?"

"Это выглядит так: у вас есть семья, и в этой семье есть двое детей. И вам говорят: смотри, чтобы семья выжила, вам нужно отдать одно свое дитя. Подарить его какому-то агрессору, какому-то злодею. Вы бы на это пошли? Вы бы предали своего ребенка?", — сказал президент.

Зеленский объяснил, что "в Украине так же": все территории Украины – украинские, и на этих территориях живут семьи с детьми.

Он добавил, что украинцы до сих пор не отдали Крым и Донбасс, чтобы "просто защитить Киев".

Президент, продолжая отвечать на вопросы об уступках, подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "решил всех нас убить".

"Он решил убить всех, кто не соглашается с абсолютно фашистской идеологией, с его идеологией. Это просто рабское существование в феодальном больном желании одного человека из Российской Федерации. Он может предлагать нам либо жизнь в этом рабстве, либо – не жизнь", — сказал Зеленский.

16 июня 2023 года в Киев приехали лидеры четырех африканских государств – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичилема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

В это время россияне в очередной раз атаковали столицу ракетами: ПВО сбило все. Делегация из Африки скрывалась в укрытии.

Читайте также: Лидер ЮАР привез Зеленскому 10 мирных идей Африки по войне в Украине

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.