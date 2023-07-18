UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Вы бы отдали своего ребенка злодею?": так Зеленский объяснил, почему не уступит России

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 19:58
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам заявил, что Украина не уступит ни одну территорию в захватнической войне, которую ведет Россия, объяснив это на примере обычной семьи, в которой есть дети.

Отвечая на вопрос, на какие уступки Украина готова пойти в войне с Россией, чтобы приблизить ее конец, глава государства ответил: "А почему мы должны уступать то, что принадлежит нам?"

"Это выглядит так: у вас есть семья, и в этой семье есть двое детей. И вам говорят: смотри, чтобы семья выжила, вам нужно отдать одно свое дитя. Подарить его какому-то агрессору, какому-то злодею. Вы бы на это пошли? Вы бы предали своего ребенка?", — сказал президент.

Зеленский объяснил, что "в Украине так же": все территории Украины – украинские, и на этих территориях живут семьи с детьми.

Он добавил, что украинцы до сих пор не отдали Крым и Донбасс, чтобы "просто защитить Киев".

Президент, продолжая отвечать на вопросы об уступках, подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "решил всех нас убить".

"Он решил убить всех, кто не соглашается с абсолютно фашистской идеологией, с его идеологией. Это просто рабское существование в феодальном больном желании одного человека из Российской Федерации. Он может предлагать нам либо жизнь в этом рабстве, либо – не жизнь", — сказал Зеленский.

Читайте также: Лидер ЮАР привез Зеленскому 10 мирных идей Африки по войне в Украине

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнавладимир путинуступки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 