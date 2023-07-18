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"Ви б віддали свою дитину злодію?": так Зеленський пояснив, чому не поступиться Росії

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 19:58
Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам заявив, що Україна не поступиться жодними територіями у загарбницькій війні, яку веде Росія, пояснивши це на прикладі звичайної родини, в якій є діти.

Відповідаючи на запитання, на які поступки Україна готова піти у війні з Росією, аби наблизити її кінець, глава держави відповів: "А чому ми повинні поступатися тим, що належить нам?"

"Це виглядає так: у вас є родина, і в цій родині є двоє дітей. І вам кажуть: дивись, щоб родина вижила, вам треба віддати одне своє дитя. Подарувати його якомусь агресору, якомусь злодієві. Ви б на це пішли? Ви б зрадили свою дитину?", – сказав президент.

Зеленський пояснив, що "в Україні так само": всі території України є українськими, і на цих територіях живуть родини з дітьми.

Він додав, що українці досі не віддали Крим та Донбас, аби "просто захистити Київ".

Президент, продовжуючи відповідати на запитання про поступки, наголосив, що російський диктатор Володимир Путін "вирішив всіх нас вбити".

"Він вирішив вбити всіх, хто не погоджується з абсолютно фашистською ідеологією, з його ідеологією. Це просто рабське існування в феодальному хворому бажанні однієї людини з Російської Федерації. Він може пропонувати нам або життя у цьому рабстві, або – не життя", – сказав Зеленський.

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійнаволодимир путінпоступки
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