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18.07.2019, 16:45

Выборы близко. Окружные избиркомы взяли под круглосуточную охрану

Выборы близко. Окружные избиркомы взяли под круглосуточную охрану - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Документацию уже завезли на 69 окружных избирательных участков

С 18 июля полицейские от взяли под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных комиссий в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, передает Радио Свобода.

По его словам, избирательную документацию уже завезли на 69 окружных избирательных участков.

Также в Украину уже прибыли более 1,6 тысячи официальных наблюдателей от международных организаций и более 100 официальных наблюдателей от иностранных государств, добавили в полиции.

"Мы продолжаем обеспечивать правопорядок и сохранения избирательной документации во время ее перевозки на избирательные участки. Поэтому работаем в чрезвычайном режиме", - сказал Фацевич.

Сегодня сообщалось, что около 60 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, включая 42 парламентария из 20 стран, прибудут в Украину на этой неделе для наблюдения за досрочными выборами в Верховную Раду.

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Теги: полиция, выборы, избирком
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