Выборы. Гриценко сказал, когда покажет свою команду

Анатолий Гриценко (скриншот)

В понедельник, 10 июня, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко представит команду, с которой идет на парламентские выборы. Об этом Гриценко заявил в своем Facebook.

"Встречается в 14:00 на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Напротив красного корпуса университета", - написал он.

Во время встречи, как уточняется, будет представлена команда политической силы и озвучена программа.

7 июня сообщалось, что съезд президентской партии Слуга народа, который был запланирован на сегодня, проведут в воскресенье - 9 июня.



На сегодня, 8 июня, в Киеве анонсирован также съезд партии Святослава Вакарчука Голос. Музыкант заявил, что он будет в партийном списке кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду, и пообещал, что другие его участники всех удивят.

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