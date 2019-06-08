Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.06.2019, 07:37

Выборы. Гриценко сказал, когда покажет свою команду

Выборы. Гриценко сказал, когда покажет свою команду - Фото
Анатолий Гриценко (скриншот)

В понедельник - покажет команду и озвучит программу

В понедельник, 10 июня, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко представит команду, с которой идет на парламентские выборы. Об этом Гриценко заявил в своем Facebook.

"Встречается в 14:00 на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Напротив красного корпуса университета", - написал он.

Во время встречи, как уточняется, будет представлена команда политической силы и озвучена программа.

7 июня сообщалось, что съезд президентской партии Слуга народа, который был запланирован на сегодня, проведут в воскресенье - 9 июня. 

На сегодня, 8 июня, в Киеве анонсирован также съезд партии Святослава Вакарчука Голос. Музыкант заявил, что он будет в партийном списке кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду, и пообещал, что другие его участники всех удивят.

Читайте также: Выборы. Тендеры ускорили - ЦИК успеет напечатать бюллетени

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, гражданская позиция, анатолий гриценко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 