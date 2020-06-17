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Выборы мэра Киева. В Слуге народа сказали, когда определятся с кандидатом

Выборы мэра Киева. В Слуге народа сказали, когда определятся с кандидатом - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
17.06.2020, 14:01

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, партия выберет кандидата в мэры Киева к концу июля

Партия Слуга народа определится с кандидатом на выборах мэра Киева к концу июля. Об этом заявил журналистам глава фракции СН Давид Арахамия.

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По словам Арахамии, ближе к концу июля станут известны результаты так называемых социологических праймериз среди возможных кандидатов от Слуги народа, к этому же времени уже будут известны кандидаты от других партий. После этого будет принято окончательное решение, кого партия выдвинет кандидатом в мэры столицы.

Арахамия назвал депутатов из фракции, которые примут участие в праймериз: это Александр Качура, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Ирина Верещук. Так же он упомянул ставшего недавно министром культуры Александра Ткаченко, ранее заявлявшего о намерении идти на выборы, но подчеркнул, что вряд ли он будет принимать участие в отборе.

  • 1 июня Качура, Дубинский и Ткаченко заявили о желании участвовать в выборах мэра Киева.
  • 2 июня об участии в праймериз Слуги народа заявил Тищенко.
  • Также об участии в выборах в мэры Киева заявил действующий мэр столицы Виталий Кличко.
  • Главный санврач Виктор Ляшко, которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов в мэры Киева, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.
Денис Юдин
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Слуга народа выборы мэр киева праймериз
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