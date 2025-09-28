Выборы в Молдове: обработано 50% – лидирует партия Санду

Пророссийский блок занимает второе место на выборах в молдавский парламент

Майя Санду (Фото: DUMITRU DORU / EPA)

На парламентских выборах в Молдове лидирует правящая проевропейская партия "Действие и Солидарность" президента Майи Санду. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы при обработке данных с более 50% избирательных участков.

При обработке 52.33% ситуация следующая:

→ PAS – 42,62%;

→ пророссийский Патриотический блок – 29,78%;

→ блок "Альтернатива" – 7,95%;

→ партия "Демократия дома" – 6,76%;

→ "Наша партия" – 6,38%.

Остальные политсилы пока не проходят в парламент.

Для монобольшинства нужно собрать 51% голосов, иначе придется формировать коалицию.

С подсчетом голосов распределение процентов между партиями еще может меняться.