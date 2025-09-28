Выборы в Молдове: обработано 50% – лидирует партия Санду
На парламентских выборах в Молдове лидирует правящая проевропейская партия "Действие и Солидарность" президента Майи Санду. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы при обработке данных с более 50% избирательных участков.
При обработке 52.33% ситуация следующая:
→ PAS – 42,62%;
→ пророссийский Патриотический блок – 29,78%;
→ блок "Альтернатива" – 7,95%;
→ партия "Демократия дома" – 6,76%;
→ "Наша партия" – 6,38%.
Остальные политсилы пока не проходят в парламент.
Для монобольшинства нужно собрать 51% голосов, иначе придется формировать коалицию.
С подсчетом голосов распределение процентов между партиями еще может меняться.
Во время выборов в Молдове поступали сообщения о фейковых "минировании" зарубежных участков для голосования – в МИД отмечали, что это происходило в рамках вмешательство Москвы в голосование.
