Вибори у Молдові: опрацьовано 50% – лідирує партія Санду
На парламентських виборах у Молдові лідирує правляча проєвропейська партія "Дія і Солідарність" президентки Майї Санду. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови при опрацюванні даних з понад 50% виборчих дільниць.
При опрацюванні 52.33% ситуація наступна:
→ PAS – 42,62%;
→ проросійський Патріотичний блок – 29,78%;
→ блок "Альтернатива" – 7,95%;
→ партія "Демократія удома" – 6,76%;
→ "Наша партія" – 6,38%.
Решта політсил поки що не проходять до парламенту.
Для монобільшості потрібно зібрати 51% голосів, інакше доведеться формувати коаліцію.
З підрахунком голосів розподіл відсотків між партіями ще може змінюватись.
Під час виборів у Молдові надходили повідомлення про фейкові "замінування" закордонних дільниць для голосування – у МЗС зазначали, що це відбувалося у межах втручання Москви у голосування.
