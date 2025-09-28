Вибори у Молдові: опрацьовано 50% – лідирує партія Санду

Проросійський блок обіймає друге місце на виборах до молдовського парламенту

Майя Санду (Фото: DUMITRU DORU / EPA)

На парламентських виборах у Молдові лідирує правляча проєвропейська партія "Дія і Солідарність" президентки Майї Санду. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови при опрацюванні даних з понад 50% виборчих дільниць.

При опрацюванні 52.33% ситуація наступна:

→ PAS – 42,62%;

→ проросійський Патріотичний блок – 29,78%;

→ блок "Альтернатива" – 7,95%;

→ партія "Демократія удома" – 6,76%;

→ "Наша партія" – 6,38%.

Решта політсил поки що не проходять до парламенту.

Для монобільшості потрібно зібрати 51% голосів, інакше доведеться формувати коаліцію.

З підрахунком голосів розподіл відсотків між партіями ще може змінюватись.