Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.05.2019, 22:34

Выборы в Раду: ООН напомнила о важности равного участия женщин

Выборы в Раду: ООН напомнила о важности равного участия женщин - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Асенефа Лубрани предложила установить 30-процентную квоту для женщин в парламенте

В связи с предстоящими выборами в Верхновную Раду координатор системы ООН в Украине, координатор по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани напомнила о важности равного участия женщин в выборах и их представительства в следующем созыве парламента. Об этом сообщается в Facebook ООН в Украине.

Лубрани, отметила, что женщины составляют 54% населения Украины, но в течение всей истории страны они в незначительной степени были представлены в правительстве и Верховной Раде, и никогда не занимали должности президента.

Представитель ООН заявила, что женщины сталкиваются с множеством проблем в политике: чаще их оценивают по внешнему виду и одежде, а не за их идеи и убеждения. Она предложила украинским политикам установить, как минимум, 30-процентную квоту для женщин-кандидатов в избирательных списках политических партий. 

"Призывая к выполнению избирательных квот при формировании списков политических партий, я бы хотела апеллировать обязательства Украины в соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую она ратифицировала. Статья 4 требует от государства реализовать временные специальные меры, включая квоты, а статья 7 призывает к ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны", - резюмировала Лубрани.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду и 21 мая подписал указ о досрочных выборах. Выборы в парламент назначены на 21 июля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, верховная рада, женщины, ООН
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 