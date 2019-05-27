Выборы в Раду: ООН напомнила о важности равного участия женщин

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В связи с предстоящими выборами в Верхновную Раду координатор системы ООН в Украине, координатор по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани напомнила о важности равного участия женщин в выборах и их представительства в следующем созыве парламента. Об этом сообщается в Facebook ООН в Украине.



Лубрани, отметила, что женщины составляют 54% населения Украины, но в течение всей истории страны они в незначительной степени были представлены в правительстве и Верховной Раде, и никогда не занимали должности президента.

Представитель ООН заявила, что женщины сталкиваются с множеством проблем в политике: чаще их оценивают по внешнему виду и одежде, а не за их идеи и убеждения. Она предложила украинским политикам установить, как минимум, 30-процентную квоту для женщин-кандидатов в избирательных списках политических партий.

"Призывая к выполнению избирательных квот при формировании списков политических партий, я бы хотела апеллировать обязательства Украины в соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую она ратифицировала. Статья 4 требует от государства реализовать временные специальные меры, включая квоты, а статья 7 призывает к ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны", - резюмировала Лубрани.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду и 21 мая подписал указ о досрочных выборах. Выборы в парламент назначены на 21 июля.