Кришьянис Кариньш (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что "выборы" в России являются фикцией. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.

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По его словам, недавняя смерть диссидента Алексея Навального в тюрьме только подчеркивает факт фиктивности "выборов" в России.

Он отметил, что в России не существует какого-либо движения, которое привело бы к появлению лидера, поддерживающего просветительские и либеральные идеи.

"Это вообще не в обозримом будущем", — сказал Кариньш.

Дипломат заявил, что НАТО стоит вести "жесткую и прозрачную" политику сдерживания России.

"Если Москва ясно увидит, что у нас есть, на что мы способны и как мы готовы это использовать, то российские империалистические амбиции просто не имели бы возможности повернуться к Западу", — подчеркнул глава латвийского МИД.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ТОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерреш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины.

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