"Вибори" у Росії. Глава МЗС Латвії: Там немає ліберальних лідерів і не буде у майбутньому

Криш'яніс Каріньш (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що "вибори" в Росії є фікцією. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Telegraph.

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За його словами, нещодавня смерть дисидента Олексія Навального у в'язниці лише наголошує на факті фіктивності "виборів" у Росії.

Він зазначив, що в Росії не існує будь-якого руху, що привів би до появи лідера, який підтримує просвітницькі та ліберальні ідеї.

"Це взагалі не в найближчому майбутньому", – сказав Каріньш.

Дипломат заявив, що НАТО варто вести "жорстку та прозору" політику стримування Росії.

"Якщо Москва чітко побачить, що у нас є, на що ми здатні та як ми готові це використати, то російські імперіалістичні амбіції просто не мали б можливості повернутися до Заходу", – підкреслив глава латвійського МЗС.

27 грудня 2023 року Центр нацопору повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить РФ на окупованих територіях України.

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