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Выезд за границу мужчин. Незаконных попыток меньше не стало, хотя в июне был спад – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 14:03
Выезд за границу мужчин. Незаконных попыток меньше не стало, хотя в июне был спад – ГПСУ - Фото
Граница (Фото: ОП)

В Украине не уменьшается количество мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно выехать за границу, хотя в прошлом месяце фиксировался определенный спад. Об этом во время брифинга в Киеве 14 июля сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, ежедневно около 150 человек получают отказ в пересечении границы – и это преимущественно мужчины от 18 до 60 лет.

"К сожалению, мы не фиксируем какого-либо резкого уменьшения попыток незаконно пересечь границу. Такие попытки нами фиксируются как в пунктах пропуска, когда граждане пытаются использовать поддельные документы, что наиболее фиксируется на границе с Польшей, и также есть попытки пересечь границу за пределами пункта пропуска, то есть на зеленом участке границы. Таких попыток больше всего фиксируется на границе с Румынией и Молдовой", – рассказал Демченко.

Он подчеркнул, что в июне все же было определенное уменьшение попыток незаконно пересечь границу. По сравнению с маем этих случаев уменьшилось примерно на 28%.

По словам спикера ГПСУ, в пунктах пропуска с поддельными документами с начала полномасштабной войны было обнаружено около 6000 человек, а на зеленом участке границы было задержано более 13 000 мужчин.

  • В прошлом месяце в ГПСУ сообщали, что чаще всего среди мужчин призывного возраста за границу выезжают водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, "второе место" поделили между собой многодетные отцы и лица с инвалидностью.
  • 3 июля в ГПСУ рассказали, что за время войны пограничников пытались подкупить 684 раза на общую сумму более 7 млн грн, чтобы выехать за границу.
  • Подробнее о правилах пересечения границы читайте в серии публикаций LIGA.net и Государственной пограничной службы.

Читайте также: Военные могут уезжать в отпуск за границу: нужно разрешение командования – ГПСУ

Оксана Житнюк
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