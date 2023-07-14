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Виїзд за кордон чоловіків. Незаконних спроб не поменшало, хоча в червні був спад – ДПСУ

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14.07.2023, 14:03
Виїзд за кордон чоловіків. Незаконних спроб не поменшало, хоча в червні був спад – ДПСУ - Фото
Кордон (Фото: ОП)

В Україні не зменшується кількість чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно виїхати за кордон, хоча минулого місяця фіксувався певний спад. Про це під час брифінгу в Києві 14 липня повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, щоденно близько 150 осіб отримують відмову у перетині кордону – і це переважно чоловіки віком від 18 до 60 років.

"На жаль, ми не фіксуємо якогось різкого зменшення спроб незаконно перетнути кордон. Такі спроби нами фіксуються як в пунктах пропуску, коли громадяни намагаються використати підробні документи, що найбільше фіксується на кордоні з Польщею, і також є спроби перетнути кордон поза межами пункту пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону. Таких спроб найбільше фіксується на кордоні з Румунією і Молдовою", – розповів Демченко.

Він наголосив, що в червні все ж було певне зменшення спроб незаконно перетнути кордон. Порівнюючи з травнем, цих випадків поменшало приблизно на 28%.

За словами речника ДПСУ, в пунктах пропуску з підробними документами від початку повномасштабної війни було виявлено близько 6000 осіб, а на зеленій ділянці кордону було затримано понад 13 000 чоловіків.

  • Минулого місяця у ДПСУ повідомляли, що найчастіше серед чоловіків призовного віку за кордон виїжджають водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, "друге місце" поділили між собою багатодітні батьки та особи з інвалідністю.
  • 3 липня у ДПСУ розповіли, що за час великої війни прикордонників намагались підкупити 684 рази на загальну суму понад 7 млн грн, щоб виїхати за кордон.
  • Докладніше про правила перетину кордону читайте у серії публікацій LIGA.net та Державної прикордонної служби.

Читайте також: Військові можуть виїжджати у відпустку за кордон: треба дозвіл командування – ДПСУ

Оксана Житнюк
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