"Выиграли драгоценное время". Буданов объяснил достижения десанта ГУР в Покровске

Глава военной разведки заявил, что на момент высадки ГУР ситуация была "максимально напряженная и обостренная"

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что десант спецназовцев его ведомства в Покровске выиграл время для подхода основных подразделений ВСУ, после чего оккупанты перестали говорить, что этот город уже ими ахвачен. Об этом генерал-лейтенант рассказал в интервью 24 канала.

По словам Буданова, операция с высадкой бойцов ГУР с вертолетов была нужна, поскольку ситуация была "максимально напряженная и обостренная".

"Я хочу вам напомнить, что все это произошло на фоне уже официальных заявлений РФ о взятии города. Когда [глава российского Генерального штаба] Герасимов докладывал Путину о том, что город взят. И тут вы должны понять, какая ситуация была в тот момент. Ничего другого не сработало бы", – заявил руководитель ГУР.

Он отметил, что этой операцией разведчики смогли "выиграть драгоценное время" для того, чтобы основные подразделения ВСУ смогли "спокойно, насколько это возможно" подойти к Покровску на усиление.

Буданов акцентировал, что после этого в России "все сразу" перестали заявлять, что этот город взят: "Начали говорить о том, что есть продвижение, идет успех, идет много боев, но отошли от того, что все (что Покровск захвачен. – Ред.)".

Также глава ГУР опроверг, что лично руководил этой операцией, отмечая, что это делал командир подразделения спецназа: "Я находился рядом, помогал ему в меру своих возможностей, скажем так. У нас героические парни, и здесь отбирать их победы нельзя".

Относительно нынешней ситуации с Покровском и вокруг города, военачальник назвал ее "максимально тяжелой", однако отметил, что "вместе с тем как-то еще держимся".

Он указал, что защитники из ГУР продолжают участвовать в боях за город.