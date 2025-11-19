"Виграли дорогоцінний час". Буданов пояснив досягнення десанту ГУР у Покровську

Глава воєнної розвідки заявив, що на момент висадки ГУР ситуація була "максимально напружена і загострена"

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що десант спецпризначенців його відомства у Покровську виграв час для підходу основних підрозділів ЗСУ, після чого окупанти перестали казати, що це місто вже захоплено ними. Про це генерал-лейтенант розповів в інтерв'ю 24 каналу.

За словами Буданова, операція з висадкою бійців ГУР з гелікоптерів була потрібна, оскільки ситуація була "максимально напружена і загострена".

"Я хочу вам нагадати, що все це відбулося на фоні вже офіційних заяв РФ про взяття міста. Коли [глава російського Генерального штабу] Герасимов доповідав Путіну про те, що місто взято. І тут ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент. Нічого іншого не спрацювало б", – заявив керівник ГУР.

Він зауважив, що цією операцією розвідники змогли "виграти дорогоцінний час" для того, щоб основні підрозділи ЗСУ змогли "спокійно, наскільки це можливо" підійти до Покровська на посилення.

Буданов акцентував, що після цього у Росії "всі одразу" перестали заявляти, що це місто взято: "Почали казати про те, що є просування, йде успіх, йде багато боїв, але відійшли від того, що - все (що Покровськ захоплено. – Ред.)".

Також глава ГУР спростував, що особисто керував цією операцією, зауважувавши, що це робив командир підрозділу спецпризначенців: "Я знаходився поряд, допомагав йому в міру своїх можливостей, скажімо так. В нас героїчні хлопці, і тут відбирати їх перемоги не можна".

Стосовно нинішньої ситуації з Покровськом і навколо міста, воєначальник назвав її "максимально важкою", однак зауважив, що "разом з тим якось ще тримаємось".

Він вказав, що захисники з ГУР продовжують брати участь у боях за місто.