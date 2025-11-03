Зеленський про висадку ГУР у Покровську: спецпризначенці допомагають, але основний тягар не на них

Президент зауважив, що перемогти 170 000 угруповання РФ під Покровськом не здатні жодні спецпризначенці – це можуть зробити лише ЗСУ за підтримки Сил оборони

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Українські спецпризначенці беруть участь в обороні Покровська й допомагають ЗСУ, але головною перепоною для окупантів на цьому напрямку є Десантно-штурмові війська, морська піхота, штурмовики та механізовані бригади. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Журналістка запитала, як спецоперація Головного управління розвідки змінила ситуацію на напрямку.

"Я не знаю про спецоперацію ГУР, якщо чесно. Тобто була висадка... У нас є спецпризначенці, яких залучає Генштаб і Збройні Сили в будь-якій операції. Безумовно, про це треба багато не говорити. ГУРівці – сміливі хлопці, які допомагають ЗСУ. ГУРівців там 21... до 30 людей може і було. Тобто ви розумієте, коли ми говоримо про тисячі наших ЗСУ – дуже важливо з повагою до них ставитись. І саме вони виконують такі завдання (з оборони Покровська. – Ред.)", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що бійці ГУР, спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Національної поліції та Нацгвардії "всі молодці", однак наголосив, що головною перепоною для росіян на Покровському напрямку є десантники, морпіхи, штурмовики та військові з механізованих бригад.

"А те, що там проводяться спецоперації різного характеру, мається на увазі, як [наприклад] висадити своїх хлопців, щоб вони допомогли ЗСУ – так, ну це зрозуміло. Але це відбувається всюди, по всій лінії фронту. Просто дещо ви бачите, а дещо ви не бачите", – пояснив глава держави.

Він зауважив, є бригади "які стільки всього зробили, але ми їх не бачимо", додавши, що ці підрозділи "як мінімум такі самі героїчні".

"А так, ми вдячні всім [підрозділам]", – наголосив президент.

Також Зеленський пояснив, що РФ накопичила 170 000 окупантів на Покровському напрямку й хоче залучити додаткові сили.

За словами президента, таку кількість не можуть перемогти жодні спецпризначенці: "Це просто неможливо. Тільки ЗСУ можуть це зробити за підтримки всіх інших Сил оборони України".

"І так даються накази, і так виконуються завдання, і так взаємодіють всі Сили оборони. Тому я б хотів, щоби ми говорили, що український воїн захищає Покровськ, український воїн захищає нашу державу. Не хтось окремий", – підсумував глава держави.

Він відзначив бійців 425 окремого штурмового полку, який працює всередині Покровська ("найбільше навантаження сьогодні саме на них"), і подякував 35 й 38 бригадам морської піхоти, а також 68 окремій єгерській, 32 і 155 бригадам, що воюють на цьому напрямку.