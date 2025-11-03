Зеленский о высадке ГУР в Покровске: спецназовцы помогают, но основная тяжесть не на них

Президент отметил, что победить 170 000 группировку РФ под Покровском не способны спецназовцы – это могут сделать только ВСУ при поддержке Сил обороны

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украинские спецназовцы участвуют в обороне Покровска и помогают ВСУ, но главным препятствием для оккупантов на этом направлении являются Десантно-штурмовые войска, морская пехота, штурмовики и механизированные бригады. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

Журналистка спросила, как спецоперация Главного управления разведки изменила ситуацию на направлении.

"Я не знаю о спецоперации ГУР, если честно. То есть была высадка... У нас есть спецназовцы, которых задействует Генштаб и Вооруженные Силы в любой операции. Безусловно, об этом надо много не говорить. ГУРовцы – смелые ребята, которые помогают ВСУ. ГУРовцев там 21... до 30 человек может и было. То есть вы понимаете, когда мы говорим о тысячах наших ВСУ – очень важно с уважением к ним относиться. И именно они выполняют такие задачи (по обороне Покровска. – Ред.)", – заявил президент.

Зеленский отметил, что бойцы ГУР, спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины, Сил специальных операций ВСУ, Национальной полиции и Нацгвардии "все молодцы", однако подчеркнул, что главной преградой для россиян на Покровском направлении являются десантники, морпехи, штурмовики и военные из механизированных бригад.

"А то, что там проводятся спецоперации разного характера, имеется в виду, как [например] высадить своих ребят, чтобы они помогли ВСУ – да, ну это понятно. Но это происходит везде, по всей линии фронта. Просто кое-что вы видите, а кое-что вы не видите", – пояснил глава государства.

Он отметил, есть бригады "которые столько всего сделали, но мы их не видим", добавив, что эти подразделения "как минимум такие же героические".

"А так, мы благодарны всем [подразделениям]", – подчеркнул президент.

Также Зеленский объяснил, что РФ накопила 170 000 оккупантов на Покровском направлении и хочет привлечь дополнительные силы.

По словам президента, такое количество не могут победить никакие спецназовцы: "Это просто невозможно. Только ВСУ могут это сделать при поддержке всех остальных Сил обороны Украины".

"И так даются приказы, и так выполняются задачи, и так взаимодействуют все Силы обороны. Поэтому я бы хотел, чтобы мы говорили, что украинский воин защищает Покровск, украинский воин защищает наше государство. Не кто-то отдельный", – подытожил глава государства.

Он отметил бойцов 425 отдельного штурмового полка, который работает внутри Покровска ("самая большая нагрузка сегодня именно на них"), и поблагодарил 35 и 38 бригады морской пехоты, а также 68 отдельную егерскую, 32 и 155 бригады, воюющие на этом направлении.