Высадки на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ: Это не плацдарм для наступления
21.08.2023, 13:38
Боец ВСУ (Фото: EPA)
Высадки украинских подразделений на левом берегу Днепра в Херсонской области не являются созданием плацдарма для наступления. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, многие специалисты "любят бросаться терминами", однако о создании плацдарма на левом берегу Днепра речи не идет.
Она отметила, что на оккупированной части Херсонской области "выполняются некоторые отдельные операции".
"Для этого нужна информационная тишина, чтобы сохранить подразделения, выполняющие операции, и подготовить ту работу, которая затем будет развернута на соответствующих позициях", — сказала Гуменюк.
Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что сейчас идет уничтожение потенциала россиян, а наступление не останавливалось.
- 7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.
- 9 августа The Times опубликовало интервью с бойцами ГУР, те поделились своей новой задачей: убить высокопоставленных российских офицеров.
- 14 августа Маляр сообщила, что Силы обороны имеют определенные успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области.
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