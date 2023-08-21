UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Высадки на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ: Это не плацдарм для наступления

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 13:38
Высадки на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ: Это не плацдарм для наступления - Фото
Боец ВСУ (Фото: EPA)

Высадки украинских подразделений на левом берегу Днепра в Херсонской области не являются созданием плацдарма для наступления. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, многие специалисты "любят бросаться терминами", однако о создании плацдарма на левом берегу Днепра речи не идет. 
Она отметила, что на оккупированной части Херсонской области "выполняются некоторые отдельные операции". 
"Для этого нужна информационная тишина, чтобы сохранить подразделения, выполняющие операции, и подготовить ту работу, которая затем будет развернута на соответствующих позициях", — сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что сейчас идет уничтожение потенциала россиян, а наступление не останавливалось. 
  • 7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.
  • 9 августа The Times опубликовало интервью с бойцами ГУР, те поделились своей новой задачей: убить высокопоставленных российских офицеров.
  • 14 августа Маляр сообщила, что Силы обороны имеют определенные успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области.

Читайте также: ВСУ успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра – Маляр

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступлениеХерсонская областьОК ЮгНаталья Гуменюк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 