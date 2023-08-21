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Висадки на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ: Це не плацдарм для наступу

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 13:38
Висадки на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ: Це не плацдарм для наступу - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: EPA)

Висадки українських підрозділів на лівому березі Дніпра на Херсонщині не є створенням плацдарму для наступу. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, багато фахівців "люблять кидатися термінами", проте про створення плацдарму на лівому березі Дніпра не йдеться.

Вона наголосила, що на окупованій частині Херсонської області "виконуються деякі окремі операції".

"Для цього потрібна інформаційна тиша, щоб зберегти підрозділи, які виконують операції, і підготувати ту роботу, яку потім буде розгорнуто на відповідних позиціях", — сказала Гуменюк.

Спікерка ОК "Південь" наголосила, що зараз йде знищення потенціалу росіян, а наступ не зупинявся.

  • 7 серпня ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.
  • 9 серпня The Times опублікувало інтерв'ю з бійцями ГУР, ті поділились своїм новим завданням: вбити високопоставлених російських офіцерів.
  • 14 серпня Маляр повідомила, що Сили оборони мають певні успіхи у населеному пункті Урожайне на півдні Донецької області.

Читайте також: ЗСУ успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра – Маляр

Дмитро Гриниченко
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війнахерсонська областьнаступОК ПівденьНаталія Гуменюк
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