Высокие должности в ЕС займут женщины. Каллас может стать главой дипломатии – Politico
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после выборов в Европейский парламент может стать верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, Урсула фон дер Ляйен сохранит должность главы Европейской комиссии, Роберта Метсола останется президентом Европарламента, глава правительства Дании Метте Фредериксен станет новой президентом Совета ЕС, а Каллас вступит в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Борреля.
На эту информацию один из анонимных европейских дипломатов заявил, что это – "команда его мечты", и отметил, что "это было бы таким сильным сигналом".
Издание отметило, что важную роль в возможном назначении Каллас главой европейской дипломатии может сыграть то, что на высших постах ЕС нет представителей Восточной Европы.
Читайте также: "Это не пройдет". Премьер Эстонии заявила, что широкая конфронтация Запада с РФ возможна.
Politico сообщило, что в свете российско-украинской войны страны Восточной Европы считают, что регион должен получить некоторые ведущие позиции в ЕС.
Выборы в Европарламент состоятся во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года, а новый состав Еврокомиссии начнет работу с ноября.
Издание также отметило, что после первых выборов в Европейский парламент в 1979 году только три из 17 председателей были женщинами: Симона Вейль, Николь Фонтен и теперь – Роберта Метсола.
Кроме того, обращается внимание на то, что в комитетах и политических группах в парламенте женщины также представлены недостаточно. Сейчас только три из семи политических групп имеют лидеров-женщин (социалистов и демократов, зеленых и левых), тогда как только семь женщин (против 17 мужчин) являются председателями парламентских комитетов.
- 7 января 2024 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что решил баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне, а в случае избрания ему досрочно придется уйти с поста.
- Европейское законодательство предусматривает, что обязанности президента Евросовета до избрания преемника должен выполнять член институции от председательствующей в ней страны. В момент потенциального избрания Мишеля в Европарламент в Евросовете будет председательствовать Венгрия.
- По словам Мишеля, у ЕС достаточно времени и политических инструментов, чтобы избрать его преемника и не отдать президентский пост премьеру Венгрии.
Читайте также: Орбан может стать президентом Евросовета. Кулеба: Переживем, не должно повлиять на евроинтеграцию