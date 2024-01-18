Высокие должности в ЕС займут женщины. Каллас может стать главой дипломатии – Politico

Politico сообщило, что в свете российско-украинской войны страны Восточной Европы считают, что регион должен получить некоторые ведущие позиции в ЕС

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, президент Европарламента Роберта Метсола и премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после выборов в Европейский парламент может стать верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

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По данным издания, Урсула фон дер Ляйен сохранит должность главы Европейской комиссии, Роберта Метсола останется президентом Европарламента, глава правительства Дании Метте Фредериксен станет новой президентом Совета ЕС, а Каллас вступит в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Борреля.

На эту информацию один из анонимных европейских дипломатов заявил, что это – "команда его мечты", и отметил, что "это было бы таким сильным сигналом".

Издание отметило, что важную роль в возможном назначении Каллас главой европейской дипломатии может сыграть то, что на высших постах ЕС нет представителей Восточной Европы.

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Politico сообщило, что в свете российско-украинской войны страны Восточной Европы считают, что регион должен получить некоторые ведущие позиции в ЕС.

Выборы в Европарламент состоятся во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года, а новый состав Еврокомиссии начнет работу с ноября.

Издание также отметило, что после первых выборов в Европейский парламент в 1979 году только три из 17 председателей были женщинами: Симона Вейль, Николь Фонтен и теперь – Роберта Метсола.

Кроме того, обращается внимание на то, что в комитетах и политических группах в парламенте женщины также представлены недостаточно. Сейчас только три из семи политических групп имеют лидеров-женщин (социалистов и демократов, зеленых и левых), тогда как только семь женщин (против 17 мужчин) являются председателями парламентских комитетов.

7 января 2024 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что решил баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне, а в случае избрания ему досрочно придется уйти с поста.

Европейское законодательство предусматривает, что обязанности президента Евросовета до избрания преемника должен выполнять член институции от председательствующей в ней страны. В момент потенциального избрания Мишеля в Европарламент в Евросовете будет председательствовать Венгрия.

По словам Мишеля, у ЕС достаточно времени и политических инструментов, чтобы избрать его преемника и не отдать президентский пост премьеру Венгрии.

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