Усі найвищі посади в ЄС обійматимуть жінки. Каллас може стати главою дипломатії – Politico

Politico повідомило, що на тлі російсько-української війни країни Східної Європи вважають, що регіон має отримати деякі провідні позиції в ЄС

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, президентка Європарламенту Роберта Мецола та прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас після виборів до Європейського парламенту може стати верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки замість Жозепа Борреля. Про це повідомило видання Politico, посилаючись на власні джерела.

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За даними видання, Урсула фон дер Ляєн збереже посаду голови Європейської комісії, Роберта Мецола залишиться президенткою Європарламенту, очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен стане новою президенткою Ради ЄС, а Каллас обійме посаду верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки замість Борреля.

На цю інформацію один з анонімних європейських дипломатів заявив, що це — "команда його мрії", й зауважив, що "це було б таким сильним сигналом".

Видання зазначило, що важливу роль у можливому призначенні Каллас головою європейської дипломатії може відіграти те, що наразі на вищих посадах ЄС немає представників Східної Європи.

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Politico повідомило, що на тлі російсько-української війни країни Східної Європи вважають, що регіон має отримати деякі провідні позиції в ЄС.

Вибори до Європарламенту відбудуться у всіх країнах ЄС з 6 до 9 червня 2024 року, а новий склад Єврокомісії розпочне роботу з листопада.

Видання також зауважило, що після перших виборів до Європейського парламенту у 1979 році лише три з 17 голів були жінками: Сімона Вейль, Ніколь Фонтен і тепер — Роберта Мецола.

Окрім цього, звертається увага на те, що у комітетах та політичних групах у парламенті жінки також представлені недостатньо. Наразі лише три з семи політичних груп мають лідерів-жінок (соціалістів і демократів, зелених і лівих), тоді як лише сім жінок (проти 17 чоловіків) є головами парламентських комітетів.

7 січня 2024 року президент Євроради Шарль Мішель заявив, що вирішив балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні, а у разі обрання йому достроково доведеться піти з посади.

Європейське законодавство передбачає, що обов'язки президента Євроради до обрання наступника має виконувати член інституції від країни, яка головує в ній. У момент потенційного обрання Мішеля до Європарламенту у Єврораді головуватиме Угорщина.

За словами Мішеля, ЄС має достатньо часу та політичних інструментів, щоб обрати його наступника і не віддати президентську посаду прем'єру Угорщини.

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