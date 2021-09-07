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Высший совет правосудия уволил судью Верховного суда Николая Гусака

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 15:15
Высший совет правосудия уволил судью Верховного суда Николая Гусака - Фото
Николай Гусак (фото - Высший совет правосудия).

Сегодня, 7 сентября 2021 года, Высший совет правосудия уволил судью Верховного суда Николая Гусака. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

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Гусак уволен с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда в связи с подачей заявления об отставке.

Помимо Гусака, ВСП уволил сегодня еще пять судей, подавших заявления об отставке:

– Анну Билык с должности судьи Броварского горрайонного суда;

– Оксану Линник с должности судьи Тростянецкого районного суда;

– Галину Лабань с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;

– Светлану Савкову с должности судьи Донецкого апелляционного суда;

– Онуфрия Колотила с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.

Николай Гусак работал с 2001 по 2016 год в Верховном суде Украины. С 2015 по 2019-й был членом Высшего совета правосудия. В 2019 начал работать в реформированном Верховном суде.

Денис Юдин
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увольнение отставка верховный суд всп николай гусак
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