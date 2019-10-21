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Выступить в номере о Гонтаревой хор Веревки позвал депутат от СН

Выступить в номере о Гонтаревой хор Веревки позвал депутат от СН - Фото
Юрий Корявченков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.10.2019, 13:41

Выйти на сцену с Кварталом хору предложил бывший актер студии Юзик

Выступить в номере с Кварталом 95 хору имени Веревки предложил депутат из фракции Слуга народа Юрий Корявченков. Об этом рассказал в комментарии Радио Свобода руководитель хора Зиновий Коринец.

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали", - заявил Коринец.

Читайте мнение: Это нельзя простить Кварталу и хору им. Веревки. Ради нации

Юрий Корявченков, также известный как "Юзик", до того, как стать депутатом Рады IX созыва, был актером и административным директором в Квартале 95. В парламент Корявченков был избран как мажоритарщик, баллотировался по округу №33 в Кривом Роге от партии СН.

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валерия гонтарева Юрий Корявченков Юзик Хор Веревки
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