Выступить в номере о Гонтаревой хор Веревки позвал депутат от СН

Юрий Корявченков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Выступить в номере с Кварталом 95 хору имени Веревки предложил депутат из фракции Слуга народа Юрий Корявченков. Об этом рассказал в комментарии Радио Свобода руководитель хора Зиновий Коринец.

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали", - заявил Коринец.

Читайте мнение: Это нельзя простить Кварталу и хору им. Веревки. Ради нации

Юрий Корявченков, также известный как "Юзик", до того, как стать депутатом Рады IX созыва, был актером и административным директором в Квартале 95. В парламент Корявченков был избран как мажоритарщик, баллотировался по округу №33 в Кривом Роге от партии СН.