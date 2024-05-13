Взрыв на вражеском складе в Сорокино привел к сильному сокращению запасов снарядов – ОВА

Использованные снаряды. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Взрывы на складе российских захватчиков во временно оккупированном Сорокино (до 2016 года Краснодон) Луганской области привели к значительному сокращению запасов снарядов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Лысогор отметил, что взрыв склада с боекомплектами – это третья чрезвычайная ситуация в тылу россиян в Луганской области в течение недели.

Он отметил, что без запасов горючего оккупанты "еще немного протянут", но боекомплект, который горел в Сорокино, расходуется врагом достаточно быстро.

"Чтобы накопить его в другом месте, подальше от линии фронта, потребуется значительный промежуток времени", – отметил Лысогор.

Глава ОВА отметил, что, вероятно, российские оккупанты думали, что этот склад является достаточно надежным, потому что располагался почти на границе с Россией, откуда до линии боевого соприкосновения около 130 км.

"Но взорвалось и там. Теперь российские военные в этом районе имеют ограниченный запас БК, что вскоре должно сказаться на их наступательных действиях", – подытожил Лысогор.

Во временно оккупированном Сорокино днем 13 мая раздались взрывы. Пропагандисты указывают на то, что попадания пришлись по заводу "Юность". Предприятие расположено на трассе в направлении Луганска. Еще с начала агрессии против Украины в 2014 году Россия использовала "Юность" как военную базу и логистический хаб.

В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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