Вибух на ворожому складі у Сорокиному призвів до значного скорочення запасів снарядів – ОВА

Використані снаряди. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Вибухи на складі російських загарбників у тимчасово окупованому Сорокиному (до 2016 року Краснодон) Луганській області призвели до значного скорочення запасів снарядів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Лисогор зазначив, що вибух складу з боєкомплектами – це третя надзвичайна ситуація в тилу росіян у Луганській області впродовж тижня.

Він зазначив, що без запасів пального окупанти "ще трохи протягнуть", але боєкомплект, який палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко.

"Щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, буде потрібен значний проміжок часу", – зазначив Лисогор.

Голова ОВА зазначив, що, ймовірно, російські окупанти думали, що цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з Росією, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 км.

"Але вибухнуло і там. Тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях", – підсумував Лисогор.

У тимчасово окупованому Сорокиному вдень 13 травня пролунали вибухи. Пропагандисти вказують на те, що влучання прийшлися по заводу "Юність". Підприємство розташоване на трасі у напрямку Луганська. Ще з початку агресії проти України у 2014 році Росія використала "Юність" як військову базу та логістичний хаб.

У ніч проти 9 травня дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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