Взрыв в Сергиевом Посаде. Спутниковые фото опровергают версию о складе пиротехники

Спутниковые снимки места взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде 9 августа дают основания сомневаться в официальной версии РФ о взрыве склада пиротехники. На это указал в Twitter журналист Радио Свобода Марк Крутов.

"Последствия взрыва на снимках Planet от 10 августа. Как видно, здание Пиро-Росс цело, а воронка находится рядом, где стояло другое здание", – написал Крутов.

Aftermath of the explosion on @planet LR and HR satellite images taken on Aug. 10. As you can see, 'Piro-Ross' building is intact, and the crater is nearby, where the other building stood. pic.twitter.com/y0Kyrq1U7Q