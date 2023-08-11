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Взрыв в Сергиевом Посаде. Спутниковые фото опровергают версию о складе пиротехники

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 18:14
Взрыв в Сергиевом Посаде. Спутниковые фото опровергают версию о складе пиротехники - Фото
Взрыв в Сергиевом Посаде (Фото - скриншот из видео)

Спутниковые снимки места взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде 9 августа дают основания сомневаться в официальной версии РФ о взрыве склада пиротехники. На это указал в Twitter журналист Радио Свобода Марк Крутов. 

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"Последствия взрыва на снимках Planet от 10 августа. Как видно, здание Пиро-Росс цело, а воронка находится рядом, где стояло другое здание", – написал Крутов.

Отдельно Крутов опубликовал снимки с местом после и до взрыва.  

Место взрыва в Сергиевом Посаде (Фото – Twitter Mark Krutov, спутниковый снимок Planet)

Место взрыва в Сергиевом Посаде (Фото – Twitter Mark Krutov, спутниковый снимок Planet)

Журналист отмечает, что сервис Wikimapia "не предоставляет информации о том, что находилось в этом здании".

"Есть вероятность, что его также арендовала компания "Пиро-Росс", но я не могу этого установить", – написал Крутов.

Место взрыва в Сергиевом Посаде (Фото – Twitter Mark Krutov, спутниковый снимок Planet)

По озвученной в России официальной версии, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности на складе пиротехники компании "Пиро-Росс".

  • Утром 9 августа в Сергиевом Посаде в Московской области на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба". Российские власти утверждают, что там "взорвалась пиротехника".
  • В ролике с запечатленными последствиями взрыва на территории завода в Подмосковье виден артиллерийский снаряд калибра 122 мм.
  • По официальным данным РФ, после взрыва в Сергиевом Посаде один человек погиб, трое находятся в реанимации, около десятка остаются в больнице и 12 человек считаются пропавшими без вести.

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Сергей Бережной
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