Взрыв в Сергиевом Посаде. Спутниковые фото опровергают версию о складе пиротехники

Спутниковые снимки места взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде 9 августа дают основания сомневаться в официальной версии РФ о взрыве склада пиротехники. На это указал в Twitter журналист Радио Свобода Марк Крутов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Последствия взрыва на снимках Planet от 10 августа. Как видно, здание Пиро-Росс цело, а воронка находится рядом, где стояло другое здание", – написал Крутов.

Aftermath of the explosion on @planet LR and HR satellite images taken on Aug. 10. As you can see, 'Piro-Ross' building is intact, and the crater is nearby, where the other building stood. pic.twitter.com/y0Kyrq1U7Q — Mark Krutov (@kromark) August 11, 2023

Отдельно Крутов опубликовал снимки с местом после и до взрыва.

Журналист отмечает, что сервис Wikimapia "не предоставляет информации о том, что находилось в этом здании".

"Есть вероятность, что его также арендовала компания "Пиро-Росс", но я не могу этого установить", – написал Крутов.

По озвученной в России официальной версии, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности на складе пиротехники компании "Пиро-Росс".

Утром 9 августа в Сергиевом Посаде в Московской области на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба". Российские власти утверждают, что там "взорвалась пиротехника".

В ролике с запечатленными последствиями взрыва на территории завода в Подмосковье виден артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

По официальным данным РФ, после взрыва в Сергиевом Посаде один человек погиб, трое находятся в реанимации, около десятка остаются в больнице и 12 человек считаются пропавшими без вести.

Читайте также: В Москве прогремели взрывы. Оккупанты заявили о БПЛА в Домодедово и на Минском шоссе — видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.