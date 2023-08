Вибух у Сергієвому Посаді. Супутникові фото спростовують версію про склад піротехніки

Супутникові знімки місця вибуху в підмосковному Сергієвому Посаді 9 серпня дають підстави сумніватися в офіційній версії РФ про вибух піротехніки. На це вказав у Twitter журналіст Радіо Свобода Марк Крутов.

"Наслідки вибуху на знімках Planet від 10 серпня. Як видно, будівля Піро-Росс ціла, а вирва знаходиться поруч, де стояла інша будівля", – написав Крутов.

Aftermath of the explosion on @planet LR and HR satellite images taken on Aug. 10. As you can see, 'Piro-Ross' building is intact, and the crater is nearby, where the other building stood. pic.twitter.com/y0Kyrq1U7Q