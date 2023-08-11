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Вибух у Сергієвому Посаді. Супутникові фото спростовують версію про склад піротехніки

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 18:14
Вибух у Сергієвому Посаді. Супутникові фото спростовують версію про склад піротехніки - Фото
Вибух у Сергієвому Посаді (Фото - скриншот з відео)

Супутникові знімки місця вибуху в підмосковному Сергієвому Посаді 9 серпня дають підстави сумніватися в офіційній версії РФ про вибух піротехніки. На це вказав у Twitter журналіст Радіо Свобода Марк Крутов.

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"Наслідки вибуху на знімках Planet від 10 серпня. Як видно, будівля Піро-Росс ціла, а вирва знаходиться поруч, де стояла інша будівля", – написав Крутов.

Окремо Крутов опублікував знімки з місцем після та до вибуху.

Место взрыва в Сергиевом Посаде (Фото – Twitter Mark Krutov, спутниковый снимок Planet)

Место взрыва в Сергиевом Посаде (Фото – Twitter Mark Krutov, спутниковый снимок Planet)

Журналіст зазначає, що сервіс Wikimapia "не надає інформації про те, що було у цій будівлі".

"Є можливість, що його також орендувала компанія "Піро-Росс", але я не можу цього встановити", – написав Крутов.

Місце вибуху у Сергієвому Посаді (Фото – Twitter Mark Krutov, супутниковий знімок Planet)

За озвученою в Росії офіційною версією, вибух стався через недотримання техніки безпеки на складі піротехніки компанії "Піро-Рос".

  • Вранці 9 серпня у Сергієвому Посаді в Московській області на території Загірського оптико-механічного заводу стався потужний вибух із формуванням величезного димового "грибу". Російська влада стверджує, що там "вибухнула піротехніка".
  • У ролику з наслідками вибуху на території заводу в Підмосков'ї видно артилерійський снаряд калібру 122 мм.
  • За офіційними даними РФ, після вибуху в Сергієвому Посаді одна людина загинула, троє перебувають у реанімації, близько десятка залишаються в лікарні і 12 людей вважаються зниклими безвісти.

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Сергій Бережний
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вибухсупутникові знімкиСергієв Посад
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