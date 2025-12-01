Взрывы на железной дороге в двух областях России нарушили логистику оккупантов – источник

Поезд в России (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В конце ноября в двух областях России произошли взрывы на критически важных объектах российской железной дороги, что осложнило логистику оккупационных войск. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Министерства обороны.

По его словам, в результате взрывов 20 и 28 ноября были уничтожены склады с горюче-смазочными материалами и повреждено железнодорожное полотно, что, в свою очередь, сделало невозможным движение грузовых поездов, в частности, для логистического обеспечения оккупационной армии.

Собеседник заявил, что днем 20 ноября в населенном пункте Барышево Новосибирской области произошел взрыв на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги. В его результате уничтожено железнодорожное полотно, что привело к невозможности проезда грузовых поездов и нарушению логистических маршрутов.

Кроме этого, 28 ноября взрыв прогремел в городе Унеча Брянской области. Там в результате атаки на узловой станции "Унеча" Московской железной дороги по линии маршрута Брянск-Гомель (логистический маршрут, по которому осуществляется переброска горюче-смазочных материалов и военной техники на территорию Беларуси) был поражен железнодорожный склад перевозки ГСМ.

Собеседник добавил, что в результате взрыва уничтожены по меньшей мере две цистерны с ГСМ, а также повреждено железнодорожное полотно.

Он отметил, что несмотря на традиционные попытки российских спецслужб скрыть последствия поражений, местные жители в соцсетях обсуждают события и делятся слухами и впечатлениями от взрывов, свидетелями которых они стали.

