Взрывы на железной дороге в двух областях России нарушили логистику оккупантов – источник
В конце ноября в двух областях России произошли взрывы на критически важных объектах российской железной дороги, что осложнило логистику оккупационных войск. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Министерства обороны.
По его словам, в результате взрывов 20 и 28 ноября были уничтожены склады с горюче-смазочными материалами и повреждено железнодорожное полотно, что, в свою очередь, сделало невозможным движение грузовых поездов, в частности, для логистического обеспечения оккупационной армии.
Собеседник заявил, что днем 20 ноября в населенном пункте Барышево Новосибирской области произошел взрыв на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги. В его результате уничтожено железнодорожное полотно, что привело к невозможности проезда грузовых поездов и нарушению логистических маршрутов.
Кроме этого, 28 ноября взрыв прогремел в городе Унеча Брянской области. Там в результате атаки на узловой станции "Унеча" Московской железной дороги по линии маршрута Брянск-Гомель (логистический маршрут, по которому осуществляется переброска горюче-смазочных материалов и военной техники на территорию Беларуси) был поражен железнодорожный склад перевозки ГСМ.
Собеседник добавил, что в результате взрыва уничтожены по меньшей мере две цистерны с ГСМ, а также повреждено железнодорожное полотно.
Он отметил, что несмотря на традиционные попытки российских спецслужб скрыть последствия поражений, местные жители в соцсетях обсуждают события и делятся слухами и впечатлениями от взрывов, свидетелями которых они стали.
- 7 октября 2025 года в Ленинградской области России осуществлена операция, в рамках которой под откос пустили поезд с военным грузом.
- В ночь на 21 октября состоялся подрыв железнодорожных путей на одном из перегонов железнодорожного сообщения Псков – Санкт-Петербург, который используется для военной логистики РФ.
Комментарии (0)