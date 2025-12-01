Вибухи на залізниці у двох областях Росії порушили логістику окупантів – джерело
Поїзд у Росії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Наприкінці листопада у двох областях Росії сталися вибухи на критично важливих обʼєктах російської залізниці, що ускладнило логістику окупаційних військ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За його словами, унаслідок вибухів 20 та 28 листопада було знищено склади з паливно-мастильними матеріалами та пошкоджено залізничне полотно, що, своєю чергою, унеможливило рух вантажних потягів, зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії.

Читайте також
У РФ посилились підпали та "самозаймання" інфраструктури, яка допомагає окупантам: відео від джерела

Співрозмовник заявив, що вдень 20 листопада в населеному пункті Баришево Новосибірської області стався вибух на залізничних коліях Західносибірської залізниці. У його результаті знищено залізничне полотно, що призвело до унеможливлення проїзду вантажних потягів та порушення логістичних маршрутів.

Крім цього, 28 листопада вибух пролунав у місті Унеча Брянської області. Там унаслідок атаки на вузловій станції "Унеча" Московської залізниці по лінії маршруту Брянськ – Гомель (логістичний маршрут, по якому здійснюється перекидання паливно-мастильних матеріалів та військової техніки на територію Білорусії) було уражено залізничний склад перевезення ПММ.

Співрозмовник додав, що внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено залізничне полотно.

Він зазначив, що попри традиційні намагання російських спецслужб приховати наслідки уражень, місцеві мешканці в соцмережах обговорюють подію та діляться чутками та враженнями від вибухів, свідками яких вони стали.

Вибухи на залізниці у двох областях Росії порушили логістику окупантів – джерело
Фото: джерело LIGA.net
Вибухи на залізниці у двох областях Росії порушили логістику окупантів – джерело
Скриншот: джерело LIGA.net
Вибухи на залізниці у двох областях Росії порушили логістику окупантів – джерело
Скриншот: джерело LIGA.net
  • 7 жовтня 2025 року в Ленінградській області Росії здійснено операцію, в межах якої під укіс пустили поїзд з військовим вантажем.
  • У ніч проти 21 жовтня відбувся підрив залізничних колій на одному з перегонів залізничного сполучення Псков – Санкт-Петербург, який використовується для військової логістики РФ.
Читайте також
ГУР і ССО комбіновано атакували залізничну логістику росіян. Ліквідовано "росгвардійців" – джерело
війнагурлогістиказалізниця