Вибухи на залізниці у двох областях Росії порушили логістику окупантів – джерело

Наприкінці листопада у двох областях Росії сталися вибухи на критично важливих обʼєктах російської залізниці, що ускладнило логістику окупаційних військ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За його словами, унаслідок вибухів 20 та 28 листопада було знищено склади з паливно-мастильними матеріалами та пошкоджено залізничне полотно, що, своєю чергою, унеможливило рух вантажних потягів, зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії.

Співрозмовник заявив, що вдень 20 листопада в населеному пункті Баришево Новосибірської області стався вибух на залізничних коліях Західносибірської залізниці. У його результаті знищено залізничне полотно, що призвело до унеможливлення проїзду вантажних потягів та порушення логістичних маршрутів.

Крім цього, 28 листопада вибух пролунав у місті Унеча Брянської області. Там унаслідок атаки на вузловій станції "Унеча" Московської залізниці по лінії маршруту Брянськ – Гомель (логістичний маршрут, по якому здійснюється перекидання паливно-мастильних матеріалів та військової техніки на територію Білорусії) було уражено залізничний склад перевезення ПММ.

Співрозмовник додав, що внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено залізничне полотно.

Він зазначив, що попри традиційні намагання російських спецслужб приховати наслідки уражень, місцеві мешканці в соцмережах обговорюють подію та діляться чутками та враженнями від вибухів, свідками яких вони стали.

