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Взрывы в Киеве. Российские оккупанты атакуют ТЭЦ-6, ВСУ дают бой – Госспецсвязь

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 03:02
Взрывы в Киеве. Российские оккупанты атакуют ТЭЦ-6, ВСУ дают бой – Госспецсвязь - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Около 02:40, 26 февраля, в Киеве начались непрерывные взрывы.

Госспецсвязи сообщило в Телеграм, что это российский оккупанты пытаются атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины. ВСУ дают бой.

"Держим кулаки за наших!", – написали в Госспецсвязи.

Взрывы в Киеве. Российские оккупанты атакуют ТЭЦ-6, ВСУ дают бой – Госспецсвязь
Наталия Медведева
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