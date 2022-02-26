Взрывы в Киеве. Российские оккупанты атакуют ТЭЦ-6, ВСУ дают бой – Госспецсвязь
26.02.2022, 03:02
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
Около 02:40, 26 февраля, в Киеве начались непрерывные взрывы.
Госспецсвязи сообщило в Телеграм, что это российский оккупанты пытаются атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины. ВСУ дают бой.
"Держим кулаки за наших!", – написали в Госспецсвязи.
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