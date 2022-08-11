Взрывы в Крыму. Журналист наглядно показал масштабы пожара на авиабазе – фото со спутника
11.08.2022, 10:56
Последствия взрывов на авиабазе в Крыму (фото - Planet, Wim Zwijnenburg, Twitter)
Специалист по разоружению и один из авторов Bellingcat Вим Звейненбург наглядно показал в Twitter масштаб пожаров на российской авиабазе в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Для этого Звейненбург взял два спутниковых снимка Planet Labs и раскрасил их в ложные цвета. Красным отмечена нормальная растительность, черным – указаны следы пожара.
Первый снимок был сделан 9 августа, до взрывов на авиабазе. Второй – 10 августа, через день после взрывов.
#PT and here a GIF to compare pre- and post-strike imagery of #Saki airbase pic.twitter.com/T4NECkbW8j— Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 10, 2022
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. На следующий день после взрывов Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.
- Украина официально не взяла на себя ответственность за удар. Однако неназванный украинский топ-чиновник сообщил WP, что это было дело рук спецназа.
Читайте также: Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Россияне до сих пор не понимают, что произошло на их авиабазе в оккупированном Крыму – ISW 11.08.2022Розетка, Новая Почта и АТБ "заработают" в Крыму: что за тренд и кто начал? Далее – Кремль 10.08.2022Опасность перекура: почему Россия не признает взрывы на авиабазе Саки украинской диверсией 10.08.2022
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии