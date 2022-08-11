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Взрывы в Крыму. Журналист наглядно показал масштабы пожара на авиабазе – фото со спутника

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 10:56
Взрывы в Крыму. Журналист наглядно показал масштабы пожара на авиабазе – фото со спутника - Фото
Последствия взрывов на авиабазе в Крыму (фото - Planet, Wim Zwijnenburg, Twitter)

Специалист по разоружению и один из авторов Bellingcat Вим Звейненбург наглядно показал в Twitter масштаб пожаров на российской авиабазе в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. 

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Для этого Звейненбург взял два спутниковых снимка Planet Labs и раскрасил их в ложные цвета. Красным отмечена нормальная растительность, черным – указаны следы пожара.

Первый снимок был сделан 9 августа, до взрывов на авиабазе. Второй – 10 августа, через день после взрывов.

Читайте также: Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий

Марк Сировой
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Крым взрывы авиабаза саки новофедровка
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