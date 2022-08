Взрывы в Крыму. Журналист наглядно показал масштабы пожара на авиабазе – фото со спутника

Специалист по разоружению и один из авторов Bellingcat Вим Звейненбург наглядно показал в Twitter масштаб пожаров на российской авиабазе в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Для этого Звейненбург взял два спутниковых снимка Planet Labs и раскрасил их в ложные цвета. Красным отмечена нормальная растительность, черным – указаны следы пожара.

Первый снимок был сделан 9 августа, до взрывов на авиабазе. Второй – 10 августа, через день после взрывов.

#PT and here a GIF to compare pre- and post-strike imagery of #Saki airbase pic.twitter.com/T4NECkbW8j